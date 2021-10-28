Hüda Kaya Meclis’te AKP ve MHP’lilere isyan etti! “Bu nasıl bir iktidar zihniyetidir?”





HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AKP ve MHP milletvekillerine isyan etti. AKP ve MHP milletvekillerinin genel kurulda bulunmamasına tepki gösteren Hüda Kaya "Bu nasıl bir iktidar zihniyetidir?" diye sordu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüdakaya #hdp #tbmm #akp #mhp #haber #meclis #siyaset #politika #yurttaştv