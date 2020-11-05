Hüda Kaya saray israflarını tek tek saydı! Yandaş yazara isyan etti! “Bu Allah’a hakarettir!”

HDP milletvekili Hüda Kaya ve Gülistan Kılıç Koçyiğit TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmalarla AKP iktidarını sert sözlerle eleştirdi. Hüda Kaya konuşmasında sarayın israf yaptığını dile getirerek, yandaş yazara isyan etti. Gülistan Kılıç Koçyiğit de torba yasa üzerinde AKP iktidarını eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüdakaya #gülistankılıçkoçyiğit #hdp #tbmm #akp #akparti #saray #israf #haber #meclistv #tbmmgenelkurulu #canlıyayın #politika #siyaset #yurttaştv
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