Hüda Kaya’dan mecliste olay yaratan konuşma! ”Sarayın dinine itaat etmiyorsunuz teröristsiniz!”





HDP Milletvekili Hüda Kaya, TBMM Genel Kurulunda kürsüden tartışma yaratan bir konuşma yaptı. Kaya konuşmasında 'saray dini' ifadesini kullandı ve sözleri, AK Partili vekiller tarafından kesildi. Daha sonra tekrar kürsüye çıkan Kaya, sataşmalara yanıt verdi. Kaya şu ifadeleri kullandı: Peygamberlerin neredeyse tamamı Saraylara, saltanatlara, egemenlere, muhafazakarlara karşı mücadele etmişlerdir. Muhafazakarlığın ne olduğunu iyi öğrenin. Kur’an’a inanan birisi, kutsal kitaplardaki peygamberlerin mücadelesini anlayan birisi asla „Ben muhafazakarım“ diyemez. Hemen Muhammed peygamberden sonraki dönemden örnek vermem gerekirse; ha bugünkü Ak Saray ha Şam’daki Yeşil Saray. Muaviye’nin kurduğu, Yezid’in yaşattığı, israfın, sefahatin dibini yaşadıkları, Ehli Beyt’in katili saray dinciliğini kastediyorum arkadaşlar. İşte saray dini budur arkadaşlar. Peygamberlerin ve kutsal kitapların barış yolunu değil; cinsiyetçi, egemenci, iktidarcı saray dinini kastediyorum. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüdakaya #meclis #tbmm #hdp #halklarındemokratikpartisi #haberler #haber #anahaber #sondakika