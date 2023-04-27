HÜDA PAR Akkuyu’ya çağrılmadı

Anlatalım ve Beştepe ile AKP Genel Merkezi koridorlarına uzanalım:

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 24 Mart 2023’te, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak parlamento seçimlerinde AK Parti listelerinden girmek suretiyle seçimlere katılacağız” açıklaması yaptı. Ve listeler açıklandığında ortaya şu tablo çıktı:

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu AKP listelerinde İstanbul 3. Bölge 4. sırada, HÜDA PAR Genel Sekreteri Şehzade Demir Antep 6. sırada, HÜDA PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı AKP listelerinde Batman 2. sırada, HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç Mersin 4. sırada yer aldı.

“NEDEN İTTİFAK YAPTINIZ?”

Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan saha çalışması raporuna. Özellikle Karadeniz’den Trabzon, Samsun gibi illerden milletvekili adayı olan isimler, gittikleri her yerde “Hizbullah’la neden ittifak yaptınız?” sorusuyla muhatap olduklarını, Gaffar Okkan’ın şehit edilmesiyle ilgili HÜDA PAR üzerinden yapılan tartışmaların seçmenler tarafından kendilerine de iletildiğini söylediler. Bunu da Erdoğan’a ilettiler.

Bu bilgiler ışığında AKP Genel Merkezi’nin HÜDA PAR’a “görünür olmayın” talimatı gittiği ifade edildi.

Hatta; tüm açılışlara katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu’nun Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılan törene katılmaması da dikkat çekti.

Bunda da MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Yapıcıoğlu’yla fotoğraf vermek istememesinin etken olduğu ileri sürüldü. Zekeriya Yapıcıoğlu’nun son katıldığı canlı yayında “Tük Bayrağı yerine Türkiye bayrağı” ifadesini kullanması ve bunu savunması da rahatsızlık yaratan durumlardan!

Son bir not:

10 Mart’ta gerçekleşen dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu’nun teslim töreninde, Cumhur İttifakı tam kadro görüntü vermişti. Liderlerin çekildiği fotoğrafta, HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da vardı.