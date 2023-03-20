HÜDA PAR Genel Başkanı ‘Hizbullah’ın devamı değiliz’ demişti… İşte o kadrolar

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kendisine “Hizbullah’ın devamı mısınız?” sorusuna şu yanıtı vermişti:

*Değiliz. Bak bunu çok net söylüyorum. Bunu onlarca defa söyledim. Biz Hizbullah’ın devamı falan değiliz. Onun mirasçısı da değiliz. Biz başka bir örgütün devamı ya da siyasi kolu değiliz. Bizim devamı olduğumuz iddiası gerçekleri yansıtmıyor. Şiddetin her türlüsünü reddettiğimizi söyledik. Hiçbir cinayeti tasvip etmeyiz.

Mahmut İrtem

MEMNU HAKLARI ALIP AKTİF SİYASETE GİRDİLER

Zekeriya Yapıcıoğlu Hizbullah’ın devamı oldukları iddiasını kesin dille reddederken, partisinin yönetim kademesindeki farklı organlarında görev alan birçok ismin geçmişte terör örgütü Hizbullah yöneticisi olmak suçlarından mahkûm olan isimler olması dikkat çekti.

Hâlihazırda HÜDA-PAR, Mustazaf Der ve Diyarbakır’da 3 gün boyunca panel düzenleyen ve İttihad-ul Ulema adıyla anılan Alimler ve Medreseler Birliği içinde aktif siyaset yapan çok sayıda ismin 1990’lı yılların başından itibaren kapatılan Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yerine kurulan Özel yetkili Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanıp farklı cezalara çarptırıldıkları belirlendi.

Geçen süre zarfında mahkûmiyet kararı aldıkları mahkemelere başvuru yaparak memnu hakların iadesini aldıktan sonra HÜDA-PAR içinde aktif siyasette yer aldıkları öğrenildi.

ESKİ HİZBULLAH KADROLARI ŞİMDİ HÜDA PAR KADROSU

Partinin eski Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bahattin Temel, Sait Şahin, Abdulsamet Yalçın, 26. Dönem İstanbul Milletvekili adayı Fikret Gültekin, eski Diyarbakır İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, Batman İl Başkanı Davut Şahin, GİK üyesi Mahmut İrtem, Abdulkudüs Yalçın, Mustafa Durgun, HÜDA-Par Şura Meclisi Başkanı ve İstişare Kurulu üyesi Ahmet Seyyitoğlu ile Veysi Gültekin, Mehmet Fatih Anal, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Fadıl Şani, Nazım Eprem, Abdurrahman Ekinci, Enver Kılıçarslan, Mustafa Durgun ve daha birçok ismin Hizbullah’tan yargılanıp hüküm giyen isimler oldukları belirlendi. 27. dönem Milletvekilliği seçimlerinde de geçmiş yıllarda Hizbullah’tan yargılanmış birçok ismin milletvekili adayı olması dikkatlerden kaçmadı.

Bunlar arasında Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Doyar, Mehmet Sait Rüzgâr, Salih Barlak, geçtiğimiz dönem milletvekili adayı olurken, Hizbullah hükümlüsü birçok ismin farklı illerden aday oldukları görüldü.

Abdulkudüs Yalçın

Bu isimlerden eski Hizbullah hükümlülerinin biraraya gelerek oluşturduğu İttihad-Ul Ulema üyesi Abdulkudüs Yalçın TRT Kürdi’de canlı dini programlar yapıyor.

“HDP, PKK’YA ÇAĞRI YAPARSA BİZ DE HİZBULLAHA YAPARIZ”

Şeyhmus Tanrıkulu

Diyarbakır’da 2015 yılında İhya Der Başkanı Aytaç Baran’ın ölümüyle yeniden alevlenen Hizbullah-PKK çatışmasında 13 kişi hayatını kaybederken, o tarihte Diyarbakır İl Başkanlığı yapan Şeyhmus Tanrıkulu dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

Tanrıkulu, “Eğer HDP PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacaksa, bizde HÜDA-PAR olarak Hizbullah’a bu çağrıyı yaparız. Ama sizin elinizde silah olacak, her türlü imkan olacak, Müslümanları kurbanlık koyun gibi göreceksiniz sonra da diyeceksiniz ki kendinizi savunmayın. O dönem geçti. Hiç kimse Müslümanları kurbanlık koyun gibi görmesin. Allah’a hamdolsun artık görmüyorlar da. Bunu herkesin iyi bilmesi gerekiyor” diyerek Hizbullah’la olan yakınlıklarını açıkça ortaya koymuştu.

Tanrıkulu, Diyarbakır’da bir hücre evi baskınında yakalanıp tutuklandıktan sonra kapatılan Diyarbakır DGM’de yargılanıp örgüt üyesi olmak suçundan cezalandırılmıştı.

İSVİÇRE’DE YAKALANDI TÜRKİYE’YE İADESİ İSTENDİ

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Bahattin Temel, Sait Şahin ile İstanbul Milletvekili adayı Fikret Gültekin, terör örgütünün Şura üyesi Edip Gümüş’ün 2011 yılında tahliye olmasından sonra yurtdışına kaçırılmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince 6’şar yıl 3’er ay hapisle cezalandırılmıştı.

İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Anal İsviçre’de 2009 yılında yakalanmış ve geçici tutuklanma kararı verilince Türkiye’ye iadesi talep edilmişti.

Mehmet Bahattin Temel

CLİNTON’A SUİKAST RAPORU HAZIRLAMAKLA SUÇLANDI

Merkez Disiplin Kurulu üyesi Fadıl Şani, Niğde’nin Çiftehan beldesinde Hizbullah yöneticilerinden Sülhaddin Ürük’ün öldürüldüğü hücre evinde sağ yakalandı.

HÜDA-PAR İstişare Kurulu üyesi Ahmet Seyitoğlu örgütün üst düzey yöneticilerinden Sait Ketme ile birlikte İstanbul Pendik’te yakalanıp Diyarbakır 2 No’lu DGM’de yargılandı.

Seyitoğlu, ABD eski başkanı Bill Clinton’ın 1998 yılında Efes’i ziyareti sırasında bir eylem yapılması yönünde rapor hazırlayıp örgüt lideri Edip Gümüş’e vermek ve Nemrut Dağına gelen yabancı turistlerin kaçırılmasıyla ilgili rapor hazırlamakla suçlandı.

8 MİLLETVEKİLİ ADAYINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

MAK Araştırma’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA PAR’a Diyarbakır 2. sıra, Batman 2. sıra, Van 3. sıra ve artı 5 riskli yerler olmak üzere 8 milletvekili kontenjanı verileceği iddiasının AK Parti’de neredeyse netleştiğini belirtti.