HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Barzani’yi ziyaret etti

Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Irak’a giden Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı ve AKP İstanbul 3. Bölge 4. Sıra milletvekili adayı Zekeriya Yapıcıoğlu Erbil’de, Irak’ın kuzeyindeki bölgesel yönetim liderlerinden KDP Genel Başkanı Mesud Barzani’yi ziyaret etti.

HÜDA PAR’in resmi sosyal medya hesaplarından da duyurulan ziyaret sonrası yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve KDP Başkanı Sayın Mesud Barzani Erbil’de Sayın Barzani’nin ofisinde görüştü.

Görüşmede, Türkiye’de 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalar ele alındığı bildirildi.

Gerek Türkiye’de gerekse Irak’ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı.”