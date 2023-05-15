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14 Mayıs 2023
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HÜDA-PAR kaç vekil çıkardı?

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

14 Mayıs seçimleri öncesinde terör örgütü Hizbullah ile bağlantıları nedeniyle tartışmaların odağında olan Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) seçime AKP listelerinden 4 isimle gitti.

Milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakı’na cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayip Erdoğan’a destek veren partiden üç isim Meclis’e vekil olarak girdi.

Meclis’e giren isimlerden biri seçim döneminde verdiği bir röportajda “Bana göre Hizbullah bir terör örgütü değildir” diyen HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu oldu. AKP’nin  İstanbul 3. Bölge 4. sıradan aday gösterdiği Yapıcıoğlu milletvekili olmaya hak kazandı.

Meclise giren bir diğer iki isim ise Gaziantep 6. sıradan aday gösterilen partini Genel Sekreteri Şehzade Demir ve Mersin 4. sıra adayı olan Diyarbakır İl Başkanı Faruk Dinç oldu.

Batman 2. sıradan aday olan Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı Meclis’e giremeyen isim oldu.

Alaturka Online
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