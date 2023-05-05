HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Türkiye 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da düzenlenen mitinginde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun hedefinde CHP vardı. Yapıcıoğlu, mitinge katılanlardan CHP’ye oy vermemelerini isteyerek, Erdoğan ve AKP hükümetlerini övdü.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili adayı olan Yapıcıoğlu, “CHP zihniyetinde yapmak, inşa etmek, ıslah etmek yoktur, yıkmak, karşı çıkmak ve her şeye muhalefet etmek, yapılanı yapılmamış gibi göstermek vardır. Olmayanı kendileri tarafından yapılacak gibi göstermek vardı” dedi.

“TÜRKİYE’NİN 100 YIL GERİYE GİTMESİN”

Mitinge katılanlardan destek beklediklerini ifade eden Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Türkiye’nin 60, 70 hatta 100 yıl geriye gitmesini istemiyorsanız CHP zihniyetine yol vermeyin. Eğer gerçekten memleketin tam bağımsız olmasını istiyorsanız sakın mandacı zihniyete yol vermeyin. Bu memlekette tek parti faşizminin olduğu dönemde zulüm gören Kürt’ün, Alevi’nin, dindarın yeniden ötekileştirilmesini, aynı zulümlere maruz kalmasını, birliğin beraberliğin bozulmasını istemiyorsanız, yeniden bu vatandaşlarımızın düşman olarak tanımlanmasını istemiyorsanız bu zihniyete geçit vermeyin.

“CHP ZİHNİYETİNE GEÇİT VERMEMELİ”

Onlar, yıllarca vatandaşın inancıyla kavga etti. Vatandaşın örtüsüyle alay ettiler, başından çıkarmaya çalıştılar. Bundan dolayı bu millet onlara iktidar vermedi, vermeyeceğini onlar da gördü şimdi mavi boncuk dağıtıyorlar. Şimdi değişmiş gibi yapıyorlar. Dünyanın dört bir tarafında mazlumların gözü Türkiye’de onların umutları kırılmasın diye 14 Mayıs’ta bir kez daha ‘Recep Tayyip Erdoğan’ demeliyiz. Eğer o mazlumlarla birlikte memleketimizin garip insanlarının da üzülmesini istemiyorsak CHP zihniyetine geçit verilmemeli. Çünkü onlar bir şey yapmaz, sadece propaganda yapar.”