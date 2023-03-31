HÜDA PAR liderinden İYİ Parti binasına saldırı açıklaması: Biz de linç kampanyasına maruz kaldık

Malatya’da Teknopark Konteyner Kenti ziyaret eden Yapıcıoğlu, bir gazetecinin, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına yapılan saldırıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

* Arkadaşlarım ilettiler, detaylara çok vakıf değilim ama sadece ufak çaplı maddi hasarla atlatılmış olması işin sevindirici tarafı. Kınıyorum. Hiçbir siyasi partiye siyasi düşüncelerinden ya da takip ettiği siyasi çizgiden dolayı böyle bir şiddet eylemi gerçekleştirilemez. Bunu mazur gösterecek, bunu haklı gösterecek hiçbir gerekçe olamaz. Evet, çok farklı siyasi partiler var. Her siyasi partinin kendine göre fikri ve duruşu vardır ama siyasetçiler olarak şunu da unutmamamız lazım, dilimizi mutlaka yumuşatmamız lazım.

* Dilin çok sertleşmesi, sanki seçime değil de savaşa gidiyormuşuz gibi bir dilin kullanılması maalesef bu tip olaylara davetiye çıkarıyor. Öyleyse siyaset erbabı olarak söyleyeceğimiz sözlerin nereye varabileceğini kestirebilmemiz gerekir. Ona göre bir dil kurmamız gerekir. Kabul edilemez bir olaydır, şiddetle kınıyorum. Hiç kimseye, hiçbir partiye, hiçbir şahsa veya hiçbir kuruma ifade ettiklerinden ya da siyasi çizgilerinden dolayı şiddet kullanılamaz ve böyle bir olaya tevessül edilemez. İnşallah bir daha yaşanmaz.

“BİZ DE LİNÇ KAMPANYASINA MARUZ KALDIK”

Birilerinin vatandaşı provoke etmek için yoğun çaba içinde olduğunu ifade eden Yapıcıoğlu, “Önceki gün Batman’da yapıldığı söylenen bir sokak röportajı üzerinden biz de linç kampanyasına maruz kaldık. Sonradan onun bir kurgu olduğu açığa çıktı. Bu tip provokatif haberleri yayanlar ya da insanları birilerine, bir yerlere, bir gruba karşı kışkırtmaya çalışanlarla mutlaka mücadele edilmeli. Provokatörlere fırsat verilmemeli, meydan onlara bırakılmamalı.” açıklamasında bulundu. (AA)