HÜDA-PAR söyledi AKP’li başkan inkar etti

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ‘Hizbullah terör örgütü değildir’ yönünde bir açıklamasının olmadığını iddia etti.

“İKİNCİ TURA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YENİDEN BAŞLIYORUZ”

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay,14 Mayıs seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre partisinden milletvekili seçilen Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ile birlikte parti il binasında bir basın toplantısı düzenledi. AKP Kütahya’dan milletvekili seçilenleri tebrik eden AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, yeni dönemde yapılacak çalışmalar ve Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Önsay, “14 Mayıs seçimlerini kazasız, olaysız bir şekilde geride bıraktık. Bize oy veren, vermeyen herkese teşekkür ederiz. Milletvekili seçilen arkadaşlarımın Kütahya’ya hayırlı hizmetler yapmalarını diliyorum. Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. İkinci tur seçimlerine de inşallah güçlü bir şekilde yeniden başlıyoruz” dedi.

“MİLLET BUNLARI YEMEZ”

AKP Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, toplantı sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Önsay, HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun katıldığı bir televizyon programında açıkça söylediği “Hizbullah bana göre bir terör örgütü değildir” sözlerini de kabul etmediğini açıkladı. Gazetecinin böyle bir açıklamasının olduğunu belirtmesi üzerine açıklamada bulunan Önsay şöyle konuştu:

“Bunlar sizin beyanınız. İşte problem burada. Türkiye’de bu kadar hizmet etmiş 21 yıldır Türkiye’yi alıp baştan aşağı değiştirmiş bir adama yüzde 50 oy çıkmasının sebebi işte bu tip konuşmalar ve bu tip yalanlar. Bunun hiçbir delili yok.

Siz bunları söylüyorsunuz, bunlar yok ama siz bunu söylediğiniz için şimdi bütün buradaki insanlar sanki böyle bir şey varmış algısına kapılıyor. HÜDA- PAR’ın bunların hiçbirini dediği yok ama Kandil’de her gün açıklama yapılıyor. Bütün PKK’nin mensupları her gün her şeyi söylüyor. Bunların hiçbirinin sizin için bir önemi yok.

Adamın söylemediği bir şeyi söylüyormuş gibi gelip burada soru haline getiriyorsunuz. Problem burada. Ama şunu unutmayın bu millet bunları yemez. Bu algılarla bu işin gideceği bir yer yok. Bunu anlamadığınız için 16 seçimden beri biz kazanıyoruz ve bunu anlamadığınız sürece biz kazanmaya devam edeceğiz. Kırk yıl geçse de biz kazanacağız.”

“BÖYLE BİR AÇIKLAMANIN OLDUĞU YERDE RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLAMAZ”

HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun ‘Hizbullah terör örgütü değildir’ yönünde bir açıklamasının olmadığını tekrarlayan AKP İl Başkanı Önsay, “Ama arkadaşımız şu anda bunun var olduğuna inanıyor. Böyle bir açıklama yok arkadaşlar. Olamaz da. Böyle bir açıklamanın olduğu yerde Tayyip Erdoğan zaten olamaz. Bu kadar basit. AK Parti böyle bir yerde olmaz. AK Parti bunun bedelini yıllardır ödemiş parti nasıl olacak terörle beraber? Her şeyimizle bu milletin birliğini, beraberliğini, vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak demektir. Biz bunun savaşını veriyoruz” dedi.