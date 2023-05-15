HÜDA-PAR’dan ikinci tur açıklaması





Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ı şehit eden Hizbullah Terör Örgütüyle bağlantısı tartışılan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklanan sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini belirten Yapıcıoğlu, seçim sürecinde ihlasla çalışan tüm teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

“ADAY GÖSTERİLEN TÜM ARKADAŞLARIMIZ SEÇİLDİ”

AKP listelerinden aday gösterilen milletvekili adaylarının tamamının seçildiğini belirten Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

“Girdiğimiz yolda ve yaptığımız tercihte isabet ettiren Allah’a hamdolsun. Seçim sürecinde çok ciddi bir olumsuzluk yaşanmadan yüksek bir katılımla vatandaşlarımız iradesini beyan etmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili yurtdışı oyların sayımı devam ediyor.

Milletvekili seçimi sonuçları kesin olmamakla birlikte büyük oranda ortaya çıktı. Gayri resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı’nın meclis çoğunluğunu elde ettiği kesinleşmiştir.

Ak Parti listelerinden aday gösterilen arkadaşlarımızın da tamamı seçilmiştir. Bizim açımızdan meclis seçimleri başarılı geçmiştir. Bu başarıyı lütfeden Allah’a hamdolsun.”

“’TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’ HEDEFİNE DAHA GÜÇLÜ ADIMLARLA YÜRÜYECEĞİZ”

Mevcut duruma göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalacağının anlaşıldığını hatırlatan Yapıcıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçim sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Olanda hayır vardır. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızı ikinci turda da olsa yeniden başkan yaptıracağız ve ‘Tam Bağımsız Türkiye’ hedefine daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz.

Teveccüh gösterip bize desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu teveccühe layık olmak boynumuzun borcudur.

Seçim kampanyası boyunca ihlas ve özveriyle çalışan teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, katkı sunan bütün dostlarımıza da teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun”