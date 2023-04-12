HÜDA-PAR’ın seçim vaadi: Kadının çalışma şartları fıtratına uygun hale getirilecek

90’lı yıllarda Doğu’yu kan gölüne çeviren Hizbullah’a arka çıkan ve önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklayan HÜDA-PAR, 2023 Seçim Vizyon Belgesi’ni kamuoyuyla paylaştı.

AKP’nin dört milletvekili adaylığı verdiği HÜDA-PAR’ın kadın-erkek ilişkileri, çalışma hayatı ve aileye yönelik görüşleri şöyle:

“Kadına yönelik her türlü şiddetin ve istismarın önlenmesi için,

Şiddet ve istismar vakalarının sadece sonuçları ile değil, sebepleri ile de mücadele etmek için,

Kadının çalışma şartlarının fıtratına ve insan haysiyetine uygun hale getirilmesi için,

Aile kurumunun nesli ifsat eden zararlı akımlara karşı korunması ve güçlendirilmesi için,

Yuvaları dağıtan evlilik dışı ilişkilerin, nikâhsız birlikteliklerin ve zinanın yeniden suç sayılması için,

Sapıklığın propagandasının suç kapsamına alınarak yeni nesillerin zararlı akımlardan korunması için,

6284 Sayılı Kanun’un değiştirilmesi ve süresiz nafaka uygulamasına son verilmesi için,

Evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli maaşı bağlanması için

HÜDA PAR MECLİSTE OLMALIDIR.”