HÜDA PAR’lı aday tutmadı, AKP’li kadın vekilin eli havada kaldı

Şehitkamil Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in de katıldığı törenin, adayların partilileri selamladığı bölümde şaşırtıcı bir bir olay yaşandı.

AKP’Lİ KADIN MİLLETVEKİLİ ADAYININ ELİNİ TUTMADI

Adayların yanındaki adayın elini tutarak havaya kaldırdığı sırada, AKP Milletvekili ve adayı Derya Bakbak’ın sağında yer alan, milletvekili aday listesine HÜDA PAR kontenjanından 6. sıradan giren Şehzade Demir, Bakbak’ın elini tutmadı.

AKP’Lİ BAKBAK “O ANI” GİZLEDİ

Demir’in sol eli aşağıya sarkık olarak kalırken, Bakbak da boşta kalan sağ eli havada partilileri selamladı. Bakbak sosyal medya hesabından, selamlama sırasındaki fotoğraf yerine, tüm adayların yan yana olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Derya Bakbak’ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf…

“BU ZİHNİYETE OY MU VERECEKSİNİZ?”

Bu görüntüye tepki gösteren Şahinbey Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hasan Şencan, “HÜDA PAR’dan listeye 6. sırada konulan Şehzade Demir, tüm milletvekili adaylarının partileri selamladığı törende yanındaki kadın AKP’li Milletvekili Derya Bakbak’ın elini tutmadı. Derya Bakbak’ın eli havada kaldı. Bu zihniyete oy mu vereceksiniz?” paylaşımı yaptı.

CHP’den milletvekili aday adayı olan Dr. Beril Özlem Leylak ise sosyal medya hesabından aynı fotoğrafı paylaşıp, “Şehrin tek kadın vekili AKP’li Derya Bakbak’ın elini havada bırakan , kadınlarla el ele değmekten dahi kaçınan, kadınlarla aynı platforma girmek istemeyen KADIN DÜŞMANI zihniyetleri Atatürk’ün nüfusa kayıtlı olduğu Gazi Şehrimizden vekil olarak istemiyoruz! Cumhuriyetimizin 100. Yılında buna müsaade edenler, yer veren , meydan veren, koltuk verenler bu açılımınızı, daha doğrusu kapanışınızı biz kadınlar asla unutmayacağız” diye tepki gösterdi.