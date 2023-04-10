‘HÜDA PAR’lı AKP’nin kollarına girdiler’

Eski siyasetçi Süleyman Yağız, AKP listelerinden milletvekili aday olan DSP için “Partimizin mevcut başkanının, halkasına HÜDA PAR gibi bir partiyi de ekleyen siyasal İslâmcı AKP’nin kollarına girmesi utanç vericidir! DSP’yi korumak ve kurtarmak zorundayız” değerlendirmesi yaptı.

DSP’yi sahipsiz bırakmayacaklarını belirten Yağız, “Biz ne dersek diyelim. DSP, her zaman Ecevitlerle irtibatlandırılacaktır. Partimizi, ‘Ecevitlerle ilgisi yoktur’ diyerek sahipsiz bırakamayız. DSP’yi korumak ve kifayetsiz kişilerden kurtarmak zorundayız. Bu, Demokratik Sol’u içine sindiren ve yolu DSP’den geçen her arkadaşımızın onur meselesi olmalıdır. Yolları artık başka partilerde olanların bile DSP’ye vefa borçları vardır. Partimizin halkasına HÜDA PAR’ı da ekleyen siyasal islâmcı AKP’nin kollarına girmesi utanç vericidir! Bu utancı kaldırmak bizlerin ve partililerin görevidir” dedi.

MİLLET İLE İTTİFAK YAPABİLİRDİK

Süleyman Yağız, “Bu seçimde içinde benim de bulunduğum DSP’li 74 eski bakan ve milletvekili ile 759 örgüt yöneticisinin önerdiği gibi, Millet İttifakı ile işbirliği yapabilirdik. DSP’nin özgün varlığını sürdürmemesi ‘sol’ açısından bir handikap değildir” diye konuştu.