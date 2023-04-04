HÜDA-PAR’lı yönetici tarih verip tehdit etti

Terör örgütü Hizbullah ile olan ilişkisini reddetmeyen HÜDA-PAR’ın GİK Üyesi Şeyhmus Tanrıkulu, 14 Mayıs seçimleri öncesinde muhalifleri tehdit eden sosyal paylaşımda bulundu.

Tanrıkulu’nun “Soldan, sağdan, ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacaktır. Medeniyet değerlerimiz ve kültürümüz ile barışık Hüdapar ve halkımız tüm planlarınızı boşa çıkartacaktır. Ab-d size yar olamayacaktır” şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

“SEN SANDIN BURASI İRAN”

Tanrıkulu’nun paylaşımının altına onlarca tepki mesajı bırakıldı. İşte onlardan bazıları: