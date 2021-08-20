‘Hudut Kartalları’nın önünde namus nöbeti tuttuğu bu tabelaları da kaldıracak mısınız?

‘Hudut Namustur’ pankartı asanlar gözaltına alındı. İYİ Parti’nin aynı afişi asmasına izin verilmedi Muhalefet, ‘Neden rahatsız oldular? Bu yazı kışlada da var. Onu da kaldıracak mısınız’ diye sordu.

BAŞAK KAYA

İstanbul‘da “Hudut Namustur” yazılı pankart asan altı gencin gözaltına alınmasının ardından başlayan tartışma dün de devam etti. CHP Genel Merkezi’nin yanı sıra partinin birçok il binasına da “Hudut Namustur” afişi asılmıştı. Dün de İYİ Parti İstanbul’daki 39 ilçe binasına “Hudut Namustur” pankartı asmak istedi. Ancak pankartların asılması güvenlik güçleri tarafından engellendi.

‘BİZ DE ALNIMIZA YAZARIZ’

Muhalefet bu duruma, askeri birliklerde yer alan “Hudut Namustur” tabelalarını hatırlatarak tepki gösterdi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, söz konusu afişin “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” gerekçesiyle kaldırılmak istenmesine ilişkin “Biz duvarları yıka yıka, engelleri aşa aşa bu noktaya gelmiş bir siyasi hareketiz. Bunların her biri bize vız gelir tırıs gider. İlçe binalarımıza astırmazlar ise biz de alnımıza asarız. Dolayısıyla sorun yok” dedi. İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da “Hudut namus değil midir? Gençlerin, sınırların delik deşik edilmesine öfkelenmemesi mi gerekiyor?” diye sordu.

‘AÇIKÇA SUÇ İŞLİYORLAR’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, ‘Hudut Namustur’ sözünün askeri birliklerde de yazdığını hatırlatıp “Neden rahatsız oluyorlar? Bu sözden kıvanç duymaları gerekir. Cumhuriyet ve kurucuları ile de demokratik laik cumhuriyetle de kavgaları var. Bu pankartları toplatma kararlarını kim veriyorsa açıkça suç işliyor” dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Hudut namustur, devleti yönetenler namusuna sahip çıkmak zorundadır” açıklamasını yaptı..

SINIR KARAKOLLARINDA VAR

İstanbul’da “Hudut Namustur” pankartı engellenirken sınır birliklerinde bu slogan yıllardır yer alıyor ve hemen hemen tüm sınır karakollarının duvarlarında bu yazıya rastlanıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen 15 Ağustos günü, İran sınırındaki birliklerimizi denetlemiş ve “Hudut Namustur” yazısı önünde askerlerle selamlaşıp fotoğraf çektirmişti. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından da geçen 26 Ocak günü “Hudut namustur anlayışı ile görev yapan fedakar ve kahraman hudut birliklerimiz, Van sınır hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 4.872 paket kaçak sigara ve 20 adet cep telefonu ele geçirdi” açıklaması yapılmıştı.