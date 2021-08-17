‘Hudut Namustur’ yazılı pankartı asan 6 genç gözaltına alındı

İstanbul’un çeşitli noktalarına, mültecilerin Türkiye sınırlarından kaçak yollarla akın akın gelmelerine tepki olarak ‘Hudut Namustur’ yazılı pankart asan 6 üniversiteli genç, gözaltına alındı. ‘Öfkeli Genç Türkler’ imzası taşıyan pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen gençlerin savcılığa ifade vermeleri bekleniyor.

FAHRETTIN ÖZTÜRK

Göçmenlerin, sınırlardan kaçak yollarla Türkiye’ye akın akın gelmelerine öfkelenen ve İstanbul’un farklı noktalarına, ‘Hudut namustur’ pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 genç, emniyet işlemlerinin ardından savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

”Öfkeli Genç Türkler’ imzası taşıyan pankartı astıkları belirlenen 6 gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi. Pankart asan gençlerin gözaltına alınmaları, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili tepkisini dile getiren CHP milletvekili Tuncay Özkan, “Türkiye bunu da gördü: “Hudut namustur” pankartı suç oldu. Sınırlarımızı koruyamayanlar, sınırlarımızın korunmasını isteyen gençleri gözaltına aldırdı” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ise “HUDUT NAMUSTUR yazan öfkeli genç Türkler gözaltında. Hudut namus değil midir? Bunu yazanlar genç değil midir? Türk değil midir? Ve sınırların delik deşik edilmesine öfkelenmemeleri mi gerekiyor?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Çağlayan Adliyesi’ne götürülen 6 gencin de savcılığa ifade vereceği öğrenildi.

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