“Hukuk bilmediğiniz için insanlar yatırım yapmaktan korkuyor” – Gün Başlıyor (17 Şubat 2020)





Gün Başlıyor’da Can Ataklı, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin devrine, yatırımcıların korkularına değiniyor. Gittikçe gerilen Suriye ilişkilerine değinen Ataklı, Diyanet İşleri’nin “ekonomi için akşam pazarından alışveriş yapın “açıklamasına sert çıkıyor. Tele1'e destek olmak için:

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