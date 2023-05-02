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2 Mayıs 2023
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Hukuk öğrencisi, otopark ücretini iptal ettirdi

Alaturka Online
Alaturka Online
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İstanbul’da özel bir üniversitede hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi olan Mehmet Rıdvan Tanrıöver(23), geçen yıl 27 Aralık’ta, otomobilini alışveriş merkezinin otoparkına 1 saatliğine park etti.

Çıkarken 20 TL ücret talep edilen Tanrıöver, Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nün (UKOME) 0-3 saat için ücret alınmamasına yönelik kararı olduğunu hatırlattı ancak otopark görevlisi ısrar edince parayı ödedi. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuran Tanrıöver, 5 aylık sürecin ardından ücreti iade aldı.

“ŞİRKETLER ÇOK CİDDİ PARALAR KAZANIYOR”

Halkı bilinçli olmaya davet eden Tanrıöver, şunları söyledi:

“Bizden hukuksuz biçimde otopark ücreti alındı. Bunun haksız bir ödeme olduğunu biliyorduk bu yüzden Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdum. UKOME’nin bu kararı 2007 yılına dayanıyor. Başvurumuza bu kararı ve daha önce bu konuyla ilgili Danıştay 8’inci Dairesi’nin aldığı kararı ekleyerek dilekçemizi sunduk.

Başvurumuz kabul edildi. 20 TL çok büyük bir rakam değil belki ama yüzlerce, binlerce kişiden böyle ücretler toplandığını göz önünde bulundurursak çok önemli bir para. Şirketler bu şekilde her ay çok ciddi paralar kazanıyor.

Bu karar vatandaşlar tarafından az biliniyor ve karşılığında kesilen cezalar da çok küçük. Caydırıcılığın artırılması lazım” (DHA)

Alaturka Online
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