Hukukçular cezaevlerini değerlendirdi: “En önemli tehdit alanlarından biri de cezaevleri”

Cezaevlerinde bulunanların ailelerinin endişeli olduğunu ifade eden Avukat Özgecan Sırma şunları söyledi:

* En yüksek risk grubu olan ve toplu bulunulan yerler arasında cezaevleri ilk sırada geliyor. Görüşlerin kaldırılması, nakillerin ertelenmesi, eğitim ve kursların durdurulması, avukat ile dışarıdan gelen kişilere karşı ateş taraması akabinde maske, eldiven verilmesi ile detaylı ve hali hazırda devam eden dezenfekte çalışmalarına ek bir kısım önlemler alındı.

* Ceza İnfaz kurumlarında görüş sınırlandırması ile dev bir karantina yaşamakta olan mahkum ve tutukluların ailelerine haber verebilmeleri ve alabilmeleri için telefon görüşmeleri haftada iki olacak şekilde düzenlendi. Ancak, iki hafta süresince hiçbir belirti göstermeksizin taşınabilen Covid-19’un cezaevlerinde görülme ihtimali mahkumlar ve ailelerinde korku yaratıyor.

60 YAŞ ÜSTÜ TUTUKLULARA DİKKAT ÇEKTİ

Cezaevlerindeki 60 yaş üstü, kronik hastalıkları bulunanlara yönelik af konusunun gündeme getirilmesinin altını çizen Avukat Sırma şöyle konuştu:

* Özellikle ceza infaz kurumları çalışanları tarafından bu virüsün taşınması halinde, ‘salgının nasıl kontrol altında tutulacağı’ bir yana, ‘risk grubunda olan tutuklu ve mahkumların sağlığı nasıl korunabilecek’ sorusu akıllara geliyor. Özellikle 60 yaş üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan tutuklular ile çocuklu, gebe tutukluların adli kontrol hükümleri ile tahliyesinin sağlanması bekleniyor.

* Diğer ülkelerde olduğu gibi özellikle risk grubu mahkumlar için af gündeme gelebilir.

‘CEZAEVLERİNDE TEST YAPILMALI’

Görüşlere ara verildiğini hatırlatan Avukat Sırma, “Adalet Bakanlığı’nın acilen olası bir acil müdahale planı çıkarması, tanı kitleri ile sürekli olarak ceza infaz kurumunda taramaların yapılması ile kurumda bulunan kişiler ve ailelerine aktif bilgilendirme yapılması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

‘EN ÖNEMLİ TEHDİT ALANI CEZAEVLERİ’

Avukat Onur Cingil de her geçen yıl tutuklamaların sayısının arttığını söyleyerek, “Corona virüsü her yerde bir tehdit. En önemli tehdit alanlarından biri de cezaevleri. Cezaevlerinde virüsle ilgili gerekli mücadele yapılmıyor. Dezenfektan ve maske kullanımı mevcut değil sadece gelenlerin ateşi ölçülüyor. Gardiyanlar ve biz avukatlar dışarıdan gelmekteyiz” dedi.

‘1 METRELİK MESAFE MÜMKÜN DEĞİL’

Tutuklu ve hükümlülerin üst aramasının el ile yapıldığını belirten Avukat Cingil, tahliyelerin yapılması gerektiğini kaydetti. Avukat Cingil şunları söyledi:

* Bizler de müvekkillerimizle temas halinde olabilmekteyiz. Bu da dışarıdan içeriye ya da içeriden dışarıya virüs bulaşmasına yol açabilir.

* Koğuş sistemi olan cezaevlerinde 1 metrelik korunma mesafesi mümkün değil. Cezaevlerinden birine virüs bulaşması bir anda binlerce kişinin hasta olması veya ölmesi demek.

* Karakolda imza atma, yurt dışı çıkış yasağı ve hatta elektronik kelepçe ile ev hapsi gibi adli kontrol tedbirlerinin yeterli görüleceği durumlarda, virüse karşı tahliye kararları verilmemesi çok yanlış bir tutum olacaktır. Hükümlüler için de başta cezanın ertelenmesi dahil bir çok hüküm uygulanabilir” şeklinde konuştu.