Hukukçulardan Erdoğan ve bakanlar hakkında suç duyurusu

Suç duyurusunda, Erdoğan ve diğer şüphelilerin 11 ayrı suç işledikleri iddiasında bulunulurken, haklarında kamu davası açılması talep edildi.

Halkçı Hukukçular’ın çağrısıyla bir araya gelen ve aralarında Ömer Faruk Eminağaoğlu, İsmail Sami Çakmak, Bektaş Şarklı, Polat Balkan, Zafer Kazan, Mengücek Gazi Çıtırık’ın da bulunduğu 61 hukukçu, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bakanlar, depremin yaşandığı kentlerin valileri ile belediye başkanları, GSM operatörleri, müteahhitler ve yapı denetim bürolarının sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“ERDOĞAN KADERCİLİĞE SIĞINMAKTADIR”

Suç duyurusu dilekçesinde; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler’ açıklaması hatırlatılarak, “Ülkemizin yüzleştiği her acıda halk, devletin yerine getiremediği sorumlulukları kendi yetersiz imkanları ile yerine getirmek zorunda bırakılırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise kaderciliğe sığınmaktadır” denildi.

11 SUÇLAMA

Hukukçular, dilekçede yer alan şüphelilerin, “olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve yaralanmasına neden olma”, “bilinçli taksirle öldürme”, “denetim görevinin ihmali, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “hakaret”, “haberleşmenin engellenmesi”, “yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarını işlediklerini iddia etti.

Hukukçular başvuruda, Cumhurbaşkanı, bakanlar, valiler, belediye başkanları ve diğer isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasını talep etti.