Hükümet belediye ve STK’nın hizmetine kondu

Kahramanmaraş depreminin ardından yaşanan faciada iktidar hiçbir sorumluluk almadı ama iyi olan ne varsa sahiplendi. İktidar yetkililerince gönüllülerin ve meslek örgütlerinin yaptığı iyi işlerin sahiplenilmesinin son örneği Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaşımı oldu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin Adıyaman’da ve gönüllü veterinerlerin kurduğu hayvan tedavi çadırı Bakanlıkça 13 Şubat 2023’te “Gönüllü veteriner hekimler ve personelimiz deprem afetinden etkilenen can dostlarımızın yaralarını sarmaya devam ediyor. Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız” şeklinde paylaşıldı. 2 gün sonra 15 Şubat’ta ise Bakanlıkça aynı çadır “Depremden etkilenen bölgelerde kurduğumuz seyyar klinikler sahipsiz hayvanlara şifa oluyor” şeklinde paylaşıldı.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medyadan, depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta kurulan çadırkentte ilaçlama faaliyetlerinin başladığını duyurdu. Ancak ilaçlama yapan ekibin ekipmanında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) logosunun yer aldığı görüldü. Vatandaşlar, tepki gösterdi. MSB paylaşımını kaldırmak zorunda kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 19 Şubat 2023’te yaptığı paylaşımda “İlaç ve tedavi ihtiyacı, anında yola düşen UMKE ekiplerimizce karşılanıyor.” diyerek UMKE ekiplerinin videosunu paylaştı. Ancak UMKE ekiplerinin ilaç temin ettiği gönüllü eczacılar yok sayıldı.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Deprem sonrası Hatay Havalimanı’nın pisti kullanılamaz hale gelmişti. Pistin onarılması için ABB ekipleri harekete geçti. Bölgedeki hafriyat atıklarını temizlemeye başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Hatay Havalimanı’nda ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmalara başlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar moloz toplamak için havalimanına yönlendirilmiştir. Provokasyon için paylaşım yapan bilgisiz Kemal Kılıçdaroğlu’nu kaale almayınız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hasar alan Hatay Havalimanı’nı Kalyon İnşaat’ın onardığını söyledi, “Kalyon İnşaat orayı 5 günde bitirdi milletimize teslim etti” dedi.