Hükümete yakın sendikadan asgari ücrete emekli çağrısı

Hak-İş, asgari ücret zammının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerisinde bulunurken işverenlere, “Ücret zammında cömert olun” çağrısı yaptı.

Erdoğan SÜZER

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna emekli temsilcilerinin de katılması, zam oranlarının emeklilere de uygulanması ve en düşük emekli aylığının asgari ücrete eşitlenmesi önerilerinde bulundu.

Komisyonda işçiye destek verme adına çağrı gelmesi halinde Türk-İş ile işbirliğine hazır olduklarını da belirten Arslan, işverenlere, “Bu yıl şartlar ne olursa olsun zam konusunda cömert olun” çağrısı yaptı.

Başkan Arslan, asgari ücret tespit komisyonuna işçi adına sadece Türk-İş’in katıldığını, Hak-İş ve diğer işçi temsilcilerinin dışarıda kaldığını ifade ederken, “Komisyonda Türkiye’nin en büyük toplu iş sözleşmesi yapılıyor. Ancak ne yazık ki demokratik bir temsil yapısı yok. İşçilerin daha geniş bir katılımla temsil edilmesi, işçiler dışında örneğin emeklilerin de bu komisyonda temsilcisinin olması gerekir. Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” dedi.

CÖMERTLİK BEKLİYORUM

Başkan Arslan, bu yılki görüşmelerde enflasyonun üzerinde bir zam verilerek asgari ücretli kesime kaynak aktarmanın daha kolay olacağını düşündüğünü söyledi.

Komisyonda işveren temsilcisi TİSK’in tavrının çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, “Büyük şirketler pandemi döneminde ihracatlarını artırarak büyük kazanç sağladılar. Sanayi tam gaz çalıştı. Bu kazançlar işçiler sayesinde oldu. Onun için işverenlerden bu yıl zam konusunda daha cömert olmalarını bekliyoruz. Hükümetten de işverenin üzerindeki istihdam yükünü vergi yoluyla hafifletmesi konusunda daha cömert olmasını istiyoruz” dedi.

İSTİHDAMSIZ BÜYÜYORUZ

Mahmut Arslan, Türkiye’nin üretim ve ihracatının arttığını, ancak istihdamsız bir büyüme yaşandığını söyledi.

İhracattaki artışın iç piyasada fiyatların yükselmesini de beraberinde getirdiğini belirten Arslan, “Gerekirse ihracatı biraz yavaşlatıp iç piyasa fiyatlarını kontrol altına almak gerekir. Salt ihracattan elde edeceğimiz gelire odaklanamayız” dedi.

ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ TOBB’DAN GELİYOR

Başkan Arslan, asgari ücret artışlarını büyük işletmelerin kolay göğüslediğini, küçük ve orta boy işletmelerle esnaf kesiminin ise doğrudan etkilendiğini, bu nedenle asgari ücret zamlarına en büyük itirazın her dönem TOBB’dan geldiğini söyledi.

Kırılgan bir yapıda borçlanmayla işlerin yürüdüğü bir ülkede sorunları çözmenin zor olduğunu, işverenlerin daha fazla üzerine gidilmesi halinde işsizlik riskinin arttığını anlatan Arslan, “Ücretlilerin vergi oranları yüksek, işletmelere yükü de yüksek. İstihdam maliyeti gelişmiş ülkelerden daha fazla. Ancak bu durum bizim zam taleplerini aşağıda tutacağımız anlamına gelmiyor” dedi.

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