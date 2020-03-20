Hükümetler acil solunum cihazı üretimi için otomotiv şirketlerinden yardım istedi

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayılması karşısında hastanelerin yoğun bakım üniteleri solunum cihazlarına ihtiyaç duyuyor. Ancak tıbbi cihaz üreten firmaların kapasitesi,ihtiyaca yetişemediği için acilen yeni üreticiler aranıyor.

Özellikle de salgının etkili olduğu İtalya’da solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçlara acil ihtiyaç var.

Bu şartlar altında salgın nedeniyle üretimlerine ara veren otomobil üreticilerinin tasarım konusundaki bilgi ve birikimlerinden yararlanmak, giderleri düşük tutabilmek için dağıtım zincirlerini kullanmak gündeme geldi.

Ferrari ile Fiat Chrysler solunum cihazı üretebilir

İtalyan solunum cihazları üreticisi Siare Mühendislik’in yöneticisi Gianluca Preziosa, “Fiat Chrysler, Ferrari ve Marelli ile bize nasıl katkı sağlayabileceklerini anlamak için görüşmeler yürütüyoruz” açıklamasında bulundu.

Corriere della Serra gazetesi, İtalyan otomobil üreticisi Ferrari’nin koronavirüs salgınında acilen gereken solunum cihazlarının bazı parçalarını üretmeyi planladığını yazdı. Bu projenin Ferrari’nin Maranello kentindeki fabrikasında hayata geçirilebileceğini, ancak nihai kararın henüz verilmediğini belirtti.

Haberde ayrıca Ferrari’nin yanı sıra İtalyan-Amerikan otomobil üreticisi Fiat Chrysler’in projeye katılmayı planladığı kaydedildi.

Reuters’in haberine göre ise Fiat Chrysler ile Ferrari’nin yan kuruluşu Exor’un bir sözcüsü, üretimin nasıl olacağı konusunda bir görüşme yapıldığını, Fiat Chrysler ve Ferrari’nin mühendislerinin Siare’ye destek vermesi veya solunum cihazlarının parçalarının otomobil fabrikalarında üretilmesi seçenekleri üzerinde durulduğunu söyledi. Ancak tıbbı araçlar üreten Siare’nin bilgi ve deneyimlerinin ne kadarını paylaşacağının henüz bilinmediği belirtiliyor. Ayrıca solunum cihazı üretilmesi için gereken koşulların ne kadar sağlanabileceği de soru işareti yaratıyor.

ABD 1950 tarihli yasayı devreye soktu

ABD’de ise Beyaz Saray’ın Ford ve General Motors ile solunum cihazlarının üretilmesine nasıl bir katkı sağlayabileceği konusunda görüşmeler yaptığı bildirildi. ABD Başkanı Donald Trump, otomobil üreticisi şirketlerin tıbbi cihazlar üretebilmesi için 1950’lerdeki Kore Savaşı döneminden kalma bir Savunma üretim Yasasını yeniden güncellediği duyurdu. Bu yasa, koruyucu maske ve solunum cihazı gibi tıbbi araç ve gereçlerin üretimi için sanayinin devreye sokulmasını öngörüyor.

Şirketler bu konuda henüz kesin kararlarını vermemiş olsalar da Ford’un CEO’su Jim Hackett, firmanın solunum cihazı üretmeye hazır olduğunu duyurdu. General Motors, solunum cihazları gibi tıbbi araçların üretiminin mümkün olup olmadığının incelendiğini belirtti. General Motors ve Ford, koronavirüs salgını nedeniyle ABD, Kanada ve Meksika’daki fabrikalarında otomobil üretimine 30 Mart’a kadar ara vermişti.

ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk da Twitter üzerinden eğer ihtiyaç varsa solunum cihazı üretmeye hazır olduklarını açıkladı.

Britanya’da altı firma prototip üretti

İngiliz hükümeti de solunum cihazı başta olmak üzere tıbbi araçların üretilmesi konusunda görüşmeler yürütüyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, yaklaşık altı firmanın prototip ürettiğini, kalite kontrol çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Firmalara seslenen Hancock, “Üretebildiğiniz kadar çok solunum cihazına ihtiyaç var” dedi.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmaların tıbbi araçlar üretmesi fikri Çin’den geliyor. Çinli otomobil üreticisi BYD, bir süredir günde 5 milyon koruyucu maske ve 300 bin şişe dezenfektan üretiyor.