Hulusi Akar’dan Rusya açıklaması: Görüşebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sozcu.com.tr

Suriye’nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akar, “Görüşebiliriz” yanıtını verdi.

Hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye’ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, “Onlar ‘oradaki terörist gruplara karşı’ bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Aylardan beri bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Bu konuda yapılması gereken ne varsa yaptık ve büyük bir gayretle bunları yerine getiriyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz” diye konuştu.

“ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Bölgede Rusya ile Türkiye arasındaki koordinasyona yönelik soru üzerine Akar, “Orada çok ciddi bir mekanizma var. Hem Rus hem Türk tarafı bu konuda çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

İki ülke arasında iletişim kanallarının bulunduğunu vurgulayan Akar, “Gerekirse arazide görevli subayımızla Rus generali belli yerlerde buluşarak görüşmeler yapabiliyor. Herkes kendi bilgisini, endişelerini karşı tarafla paylaşıyor. Dileğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükunet haline dönülmesi, bir an önce ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların gerekli katkıyı sağlamasıdır. Bu herkes için uygun bir hareket tarzıdır” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmenin İdlib ekseninde gerçekleşmesinin beklendiği belirterek, “Barış Pınarı Harekat bölgesinde Rusya ile yapılan anlaşma olmasına rağmen terör örgütü PKK/YPG’nin sızma girişimleri oluyor. Görüşmede bu konular da gündeme gelir mi” demesi üzerine Akar, “Bu tür görüşmelerde konular gelişebilir, dönüşebilir” yanıtını verdi.

“MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, “YPG tam anlamıyla PKK’nın kendisidir. Müttefiklerimizin bunların sözde elebaşları ile görüşmelerinin, fotoğraf çektirmelerinin, onlara silah, araç, gereç ve mühimmat desteğinde bulunmalarının doğru olmadığını, müttefiklik ruhuna yakışmadığını da her fırsatta dile getiriyoruz. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açık bir şekilde dile getirdi” diye konuştu.

Akar, Türkiye’nin mutabakat muhtıralarının gereklerini yerine getirdiğini belirterek, “Bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz” dedi.

“KATARLI KARDEŞLERİMİZLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik bir gelişmenin olup olmadığı sorulan Akar, “Katarlı kardeşlerimizle beraber çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çeşitli kanallardan mevcut yönetimle temaslar söz konusu. Dolayısıyla orada uygun bir çözümün peşindeyiz. Temel amacımız insanlık nokta-i nazarından, Afgan halkının insani ihtiyaçlarının doğru bir şekilde karşılanmasıdır” diye konuştu.

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