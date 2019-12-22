Hülya Avşar, siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuza atladığı anların videosunu paylaştı.
Avşar, düzgün fiziğiyle takipçilerini bir kez daha kendine hayran bıraktı.
56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, Instagram hesabından havuza atladığı anların videosunu yayınladı.
Uzun süredir spor yapan Avşar kızı düzgün fiziğiyle de adından söz ettirmeyi başardı.
YÜZDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI
Geçtiğimiz Kasım ayında siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anların videosunu yayınlayan Hülya Avşar, bu sefer de havuza atladığı anların videosunu paylaştı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar’ın yüzme keyfi yaptığı anların videosu kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.