Hülya Avşar: Sokağa çıkmak bana iyi geliyor

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, yaptığı bir gezinti sırasında muhabirleri karşısında görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Avşar, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken Murat Boz’a destek çıktı.
Hülya Avşar, önceki gün Bebek sahilinde görüntülendi. Yürüyüş yapan Avşar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Murat Boz’un tepki çıkan sokağa çıkma çağrısı sorulan Avşar, “Murat Boz paylaşımını niye geri çekiyor ki? Sokağa çıkmak bana iyi geliyor. Murat Boz’un sonuna kadar arkasındayım, yürüsün. Yürüyüş yapmadığım zaman daha çok hasta olacağımı düşünüyorum” dedi.
Son güncelleme: 13:51 – 19.03.2020