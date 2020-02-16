Hülya Avşar tenis topuyla futbol oynadı

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar, sosyal medya hesabından köpeğiyle keyifli vakit geçirirken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Uzun bir zamandır ekranlarda görünmese de adını taşıyan tenis turnuvası ile kendinden söz ettiren Hülya Avşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da beğeni topluyor. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapmayı tercih eden Avşar, bu defa köpeğiyle keyifli vakit geçirirken çekilmiş bir videosunu takipçilerinin beğenisine sundu.

Tenis topuyla adeta bir futbol topu gibi oynayan Hülya Avşar’ın, bu videosu 200 binin üzerinde izlendi.