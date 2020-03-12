Hülya Avşar YouTube kanalı hakkında konuştu

Geçen gün bir alışveriş merkezinde alışveriş yapan Hülya Avşar, çıkışta basın mensuplarıyla karşılaştı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Avşar, YouTube’ta açtığı kanalının ilk programının çekiminden çıktığını söyledi: “Beni YouTube’a çeken şey, sansürsüz olması oldu… Haftada bir, ünlü isimler ile biraraya geleceğini ve sanat camiasından da isimler yer alacak” diyen ünlü oyuncu “Tekrar televizyona dönmeyi planlamadığını belirtti.



“Kimse artık televizyon seyretmiyor” diyen Hülya Avşar, “Arkadaşlar ben artık evde televizyon açmıyorum. Zehra’ya veya arkadaşlarına bakıyorum. Kimse televizyon izlemiyor, herkes YouTube’ta. Ben televizyonu seviyorum, belki eninde sonunda yine televizyonda iş yapabilirim ama şuan için televizyon yok” dedi.



Programın tanıtımı için çektirdiği ve cesur pozlarla gündemde olan Avşar’a, verdiği pozlarlar sorulunca “Aslında cesurluk bir durum yok, bir şey görünüyor mu?” Bunun cesaretle alakası yok benim nasıl giyinmemi bekliyorsunuz? Uzun etek, uzun hırka falan mı giyinmem lazım?” diye cevap verdi. Avşar YouTube’a girmenin çok zor olduğuna da değindi: “İnsanların dışarıdan gördüğü gibi hop, çektim koydum değil. Bir stüdyo kiralandı, ekipmanlar kiralandı, ekip kuruldu. Bir yapımcı edası ile bunları karşıladım ve bunlar ciddi paralar demek, yani aslında bizim çokça fedakarlık yaptığımız bir alan burası. Zaten hiç bir ekonomik beklentim yok, insanlar için bir proje yapmak istedim ve yapmaya karar verdim.”



Son olarak da muhabirlerin uzun süredir, yalnız olduğunu ve aşk hayatında ne durumda olduğunu sorması üzerine gülümseyen Hülya Avşar”Galiba bende yalnızlık alışkanlık haline geldi, bir de insanın istemesi lazım. Ne demişler, isteyince arayan bulurmuş. Bende var herhalde anormallik… Ama çok mutluyum hayatımdan…Özgürüm ve bu güne kadar yaşadıklarıma sayayım diyorum. diyerek muhabirlere teşekkür edip aracına bindi ve alışveriş merkezinden ayrıldı.