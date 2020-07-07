Hülya Avşar’ın ev hali!

Pek çok ünlü isim gibi sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hülya Avşar, onlardan farklı olarak paylaşımlarını yoruma kapalı bir şekilde yapmayı tercih ediyor. Bu her ne kadar sevenlerinin onunla birebir etkileşim kurmasını zorlaştırsa da Avşar yine de paylaşımlarına çok sayıda beğeni alıyor.

Kimi zaman evinde spor yaparken çektiği bir selfie ile takipçilerini heyecanlandıran Hülya Avşar, kimi zaman da dün akşam olduğu gibi evinde dinlenirken çekilmiş bir kareyle görücüye çıkıyor.

Avşar’ın ev haliyle objektif karşısına geçtiği yorumsuz karesi çok sayıda beğeni alırken başarılı oyuncunun güzel evini de bir kez daha gözler önüne serdi.