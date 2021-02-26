Hurdacıların ‘bölge’ kavgası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Hurşidiye Mahallesi, Fevzipaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre bölgede hurdacılık yapan Ali İhsan Y. (19) ile Hüseyin E. (34) arasında geçtiğimiz hafta bölge paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. 1 hafta sonra aynı bölgede karşılaşan 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Bu esnada Ali İhsan Y., elindeki bıçakla Hüseyin E.’yi göğsünden bıçakladı ve talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Ali İhsan Y., olay yerinden kaçmaya çalıştığı esnada, mesaiye giden bir gece bekçisi, şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Bekçi tarafından yakalanan Ali İhsan Y., emniyete teslim edilirken, ağır yaralandığı belirtilen Hüseyin E., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hüseyin E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan gözaltına alınan şüpheli Ali İhsan Y.’nin emniyette ifadesi alındı. Şüphelinin ifadesinde, Hüseyin E.’nin yaklaşık bir hafta önce önünü keserek kendisine “Buralarda hurda toplamayacaksın, seni buralarda görmeyeceğim” dediği, bugün de yine karşılaşınca yanına gelip kendisine küfür ettiğini, bunun üzerine sinirlenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi. (İHA)

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