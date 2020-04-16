Hürriyet Emlak'tan tüm emlak ofislerine 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı

İSTANBUL (AA) – Hürriyet Emlak, koronavirüs salgını nedeniyle başlattığı "Aynı Çatının Altındayız" kampanyası kampsamında üyelerine 2 ay boyunca ücretsiz ilan listeleme fırsatı sunuyor.

Hürriyet Emlak'ın açıklamasına göre, şirket, kampanyayla, sektöre sağladığı katma değeri daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Marka, hem mevcut üyelerin hem de yeni üyelerin faydalanabileceği yeni kampanyayla, 2 ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunuyor. 15 bini aşkın emlak ofisine yönelik düzenlenen kampanyayla, sektöre 10 milyon liradan sağlanacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, salgınla birlikte tüm müşterilerine 1 ay ücretsiz ekstra kullanım tanımladıklarını hatırlattı.

Şimdi destek paketini genişlettiklerini aktaran Tandoğan, şu bilgileri verdi:

"Tüm müşterilerimizin 2 ay boyunca hiçbir ücret ödemeden Hürriyet Emlak'tan faydalanmalarını sağlıyoruz. Hem mevcut hem de bizimle çalışmaya yeni başlayacak müşterilerimize sunduğumuz bu fedakarlıkla sektörde talebin daraldığı bir dönemde elimizi taşın altına koyuyoruz. 31 Mayıs'a kadar geçerli olacak yeni kampanyamız, 15 binden fazla emlak ofisine ciddi bir tasarruf imkanı sunuyor, 2 ay ücretsiz üyelikle sektöre 10 milyon liradan fazla tasarruf imkanı sağlıyoruz."