Hüsamettin Cindoruk hastaneye kaldırıldı

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk’un hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cindoruk’un sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için Canan Kaftancıoğlu’nun görevlendirdiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, iki yıl önce Hüsamettin Cindoruk’u Şişli’deki evinde ziyaret etmişti.

AYRINTILAR GELECEK

HÜSAMETTİN CİNDORUK KİMDİR

Hukukçu, devlet ve siyaset ve devlet adamı, milletvekili, parti kurucusu, TBMM başkanlarından. 1933, İzmir doğumlu. Demokrat Parti (DP), Adalet Partisi (AP), Demokratik Parti, Büyük Türkiye Partisi (BTP), Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Türkiye Partisi (DTP)’nde parti kuruculuğu, il başkanlığı, genel idare kurulu üyeliği, genel başkanlık görevlerinde bulunmuştur. İlköğrenimini Ankara’da Çankaya İlkokulunda, ortaöğrenimini Ankara Atatürk Lisesinde yaptı.

1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve 1955 yılından itibaren avukatlık yaptı ve bu arada Demokrat Parti (DP) saflarında siyasete girdi. 27 Mayıs 1960 İhtilâli sürecinde Yassıada’da kurulan Yüksek Adalet Divanı duruşmalarında Adnan Menderes ile DP yöneticilerinin üç avukatından birisiydi. 27 Mayıs 1960’tan sonra başlayan Yassıada duruşmalarında Celal Bayar, Hasan Polatkan ve Tevfik İleri’nin avukat­lığını üstlendi. Bir ara YTP’yi (Yeni Türki­ye partisi) destekledi, daha sonra AP’den ayrılanların kurduğu Demokratik Parti’ye girdi (1970).

Bu siyasal örgütün AP’ye ka­tılması üzerine yeni partisinin İstanbul il başkanı olarak görev yaptı (1978-1980). 12 Eylül 1980’den sonra siyasal partile­rin kurulmasına izin verilince, BTP’nin (Büyük Türkiye Partisi) kurucu üyelerin­den biri oldu. Bu parti Milli Güvenlik Kon­seyi kararınca kapatıldıktan sonra bir sü­re Zincirbozan’da gözaltında tutuldu. Öz­gürlüğüne kavuşunca, yeni kurulan DYP’ ye (Doğru Yol Partisi) girdi, yapılan ilk bü­yük kongrede Yıldırım Avcı’nın yerine bu partinin genel başkanlığına getirildi (14 Mayıs 1985).

Ara seçimlerde DYP Sam­sun milletvekili seçildi (28 Eylül 1986). Ey­lül 1987’de partinin başındaki yerini Süleyman Demirel’e bıraktı Kasım 1990’da yapılan DYP kongresinde genel idare kuruluna seçildi ve genel başkan yardımcılığına getirildi 20 Ekim 1991 genel seçimlerinde Eskişehir’den milletvekili seçildi. 14 Mayıs 1985 tarihinde yapılan Doğru Yol Partisi genel kurulunda bu partinin genel başkanlığına seçildi. Genel başkanlık görevini, siyaset yapma yasağı bittikten sonra Süleyman Demirel’e bıraktı.

Hüsamettin Cindoruk, sonraki tarihlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına (16.11.1991ve 1.9.1993) seçildi. 17 Nisan 1993’te Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümü üzerine, 17.4.1993 – 16.5.1993 tarihleri arasında vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendi. Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçilince, yeniden DYP Genel başkanlığı için aday olduysa da seçilemedi. Bu sırada bir grup arkadaşıyla DYP’den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi’ni kurdu. DTP, 28 Şubat 1977 sürecinde kurulan Mesut Yılmaz başbakanlığındaki hükümete girdi. Ancak, 18 Nisan 1999 tarihinde yapılın genel seçimlerde, seçim barajını aşamayarak TBMM dışında kaldı. Cindoruk bu, seçimden sonra DTP Genel Başkanlığı görevinden istifa etti. Siyasi hayattan çekildikten sonra televizyonlarda yaptığı iç ve dış politikaya ilişkin yorumlarıyla dikkat çekti. İngilizce bilir, Evli ve 3 çocuk babasıdır.