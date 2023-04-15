Hüseyin Aytekin: Bir sinema filmi oynanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) tepki gösterdi. Stadyum önünde açıklamalarda bulunan Aytekin, “Türk futbolu için kara gecelerden biri maalesef. Yaklaşık 24 saat önce rakip takımın yaptığı açıklamalar, bugün yine devre arasında, soyunma odasında, sahaya dönen bir hakemin rakip takımın 3-4 yöneticisi tarafından hakarete varan sözlerle sahaya girip maçı yönetmeye başladığını gördük. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Böyle bir baskıyla dün yapılanlar, bugün saha içinde yapılanlar bu hakemlerin doğru maç yönetmesi, doğru karar vermesi mümkün değil. Sanki burada bir senaryo yazılmış, bir sinema filmi oynanıyor. Bazı takımlar da bu filmin zorunlu oyuncuları. Biz bu maça çıkmadan önce maçla ilgili, hakem hataları ile ilgili basın açıklamamızı daha 13.30’da hazırlayarak buraya geldik. Bu Türk futbolunun geldiği noktayı bize gösteriyor. Biz Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, Avrupa’da ilerlemesini istiyorsak bunu bu şekilde başaramayız. Türk futbolu Ankaragücü ile güzel, Anadolu takımlarıyla güzel. 3-4 takımın sürüklediği bir ligin kalitesini beklemek mümkün değil. Verilmeyen kartlar, aleyhimize verilen penaltı. Burada 2 bin kişi, çocuğunun rızkını harcayarak, deplasmana geliyor, takımını destekliyor. Yüz binlerce insan Ankara’da bu takımın arkasında, biz ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim için her puan altın değerinde. Başkanımız içeride rahatsızlandı, açıklama yapmaktan bıktı. Açıklama yapmakla da bir yere gidilmiyor. Bugün çok radikal, belli kararlar da alınabilirdi. O noktadaydık” ifadelerini kullandı.

“Türk futbolu her geçen gün eriyor”

Hakemin adaletli bir maç yönetmediğine değinen Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bir takımından puanı alıp bir takıma verilmesi bu kadar kolay olmamalı. Adaletli maç yönetip, kim hak ediyorsa bunu sonuçlandırmak çok zor değil. Hakeme devre arasında yapılanları mutlaka raporuna geçirecektir. Bunu benim söylemem doğru olmaz. Şimdi bizim aleyhimize kararlar oldu. Haftaya Giresun ile oynayacağız, bu sefer bizim lehimize kararlar olsun Giresun mağdur olsun. Bunu artık bitirelim, bu şekilde çözülmez. Türk futbolu maddi değer anlamında her geçen gün eriyor. İnsanlar da artık bu tiyatroya inanmıyor. Ben kulübün basın sözcüsü olarak, basın açıklamamı saat 13.30’da yazdım. Bu ne kadar acı bir şey. Bir senaryo var, sonu da belli. Biz de içinde oynuyoruz. Burada maddi, manevi herkesin emeği var.”

İHA