Hüseyin Baş Erdoğan’ı tiye aldı! Öyle bir eleştirdi ki salon kahkahaya boğuldu!





Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmir il kongresini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. BTP Başkanı Hüseyin Baş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eleştirilerde bulunarak "İlla bir şey satacağım diyorsan o oturduğun sarayı sat. Zaten bu Araplar da saraya bayılır. Düşünsenize ilanda 'Bin 100 odalı, dinozor manzaralı' yazıyor" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüseyinbaş #dolar #receptayyiperdoğan #aselsan #saray #btp #bağımsıztürkiyepartisi #haber #siyaset #politika #yurttaştv