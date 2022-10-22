Hüseyin Baş’ın bu videosu sosyal medyada gündem oldu

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Osmanlı İmparatorluğu’nda yapılan hataların bugün aynı şekilde özelleştirme başta olmak üzere benzer politikalarla tekrarlandığına dikkat çekti. Baş’ın bu videosu sosyal medyada kısa sürede 1 milyonun üzerinde izlendi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Osmanlı’da yapılan hataların bugün aynı şekilde özelleştirme başta olmak üzere benzer politikalarla tekrarlandığına dikkat çekti. BPT Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şunları söyledi:

OSMANLI’DAN ÖRNEK VERDİ

*Türk milletinin emeğinin 300 yıldır en büyük sorunu emeğinin sömürülmesidir. 1808 Osmanlı imparatoru bir imza atıyor. Bu imzanın adına Sened-i İttifak diyoruz. Şimdi bu Sened-i İttifak’ta padişahımız ayanlarla anlaşıyor. Ayanlara diyor ki; ‘Ben size bazı özel haklar tanıyacağım.

Siz de beni Anadolu’da insanlara güzellikle anlatacaksınız. Bana karşı başkaldırmaların önüne geçeceksiniz’. Osmanlı’da vergi tımar sistemi ile toplanırdı. Daha sonra tımar kaldırılıyor ve iltizam denilen bir sistem geliyor.

*Osmanlı bu ayanlara diyor ki; ‘Siz bulunduğunuz bölgelerde vergiyi bana önden verin, mesela 2 yıllık 200 lira. Bana 200 lirayı verince 2 yıl boyunca vergiyi sizden toplama hakkı ayanın. Peki, ayan bunu babasının hayrına mı yapıyor?

*Bunu kâr etmek için yapıyor. Ne yapıyor? ‘2 sene içinde bana 400 lira vergi ödeyeceksiniz’ diyor. 400 lira sizden vergi alıyor. Ve öyle bir tahsilât yapıyor ki, sizi dövüyor, size vuruyor, sizi eziyor. Üreticinin tamamı bu sefer ürünlerine zam koymaya başlıyor, daha pahalıya satmaya başlıyor. Halk artık ürünleri satın alamaz hale geliyor ve enflasyon oluşuyor.

*Bu oluşan enflasyon halkı kıtlığa ve fakirliğe itiyor. Ve Osmanlı’da yıkılışın sebebi olacak olan enflasyonun temel sebeplerinden biri, milletin ödevinin, borcunun veya alacağının birilerine peşkeş çekilmesi olarak ortaya çıkıyor.

“NEYİ SATTILARSA BABALAR GİBİ GERİ ALACAĞIM”

*Şimdi bugün ne yaşıyoruz? Sizin olan SEKA’yı özelleştirdiler, elektrik dağıtımlarını özelleştirdiler. TEKEL’i özelleştirdiler. Sizin olan bankaları özelleştirdiler. Sizin olan şeker fabrikalarını özelleştirdiler. Ve siz ne yaşıyorsunuz?

*Bu saydığım tüm ürünlerde pahalılık yaşıyorsunuz. Bakın bunu daha önce bizim atalarımıza yaptılar, bugün aynısını yapıyorlar. Bunun sonunda darmadağın olup parçalanmak var. Buna bir an önce dur diyeceğiz ve ben ne yapacağım?

*Bakmayın böyle tek başıma durduğuma, arkam sağlamdır. Neyi verdilerse geri alacağım. Nasıl alacağım? Babalar gibi alacağım. Babalar gibi verdiler, babalar gibi geri alacağım.

1 MİLYONDAN FAZLA İZLENDİ

Hüseyin Baş’ın bu videosu, sosyal medyada kısa sürede 1 milyonun üzerinde izlendi. (ANKA)

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