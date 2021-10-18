Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vatandaşlara 'Zekatlarınızı verin, kardeşliğimiz artsın' çağrısında bulunduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet üyelerini zekatlarını açıklamaya davet etti. Baş, "Bunların zekatıyla asgari ücreti ben 10 bin TL yaparım" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #hüseyinbaş #diyanetişleri #bağımsıztürkiyepartisi #btp #diyanet #zekat #akp #siyaset #polemik #politika #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Hüseyin Baş’tan Diyanet’in zekat çağrısına çok konuşulacak cevap!