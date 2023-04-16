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16 Nisan 2023
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Hüseyin Eroğlu Süper Lig hazırlıklarına başladı!

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto 1. Lig’in bitimine 6 hafta kala Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Yılport Samsunspor’da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yeni sezon hazırlıklarına da başladı.

Başkan Yüksel Yıldırım’ın Süper Lig’de de Hüseyin Eroğlu ile devam edeceklerini açıklamasının ardından kolları sıvayan tecrübeli teknik adam, ilk etapta Belçika’ya gidip Westerlo Kulübü yetkilileriyle oluşturulan sistemle ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

Eroğlu, eski öğrencisi Ravil Tagir ile de hasret giderdi. Yılport Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır’ın da yer aldığı Yılport Samsunspor heyetini, Westerlo Başkan Vekili Hasan Çetinkaya ile Westerlo Teknik Direktörü Jonas de Roeck karşıladı.

Transfer ve planlamalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Eroğlu ile Çakır, daha sonra Brugge – Westerlo maçını izledi. Ziyarette her iki kulüp de günün anısına birbirlerine forma hediye etti.

 

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