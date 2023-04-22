Hüseyin Hürsoy: “Eksiklerimizin fazla olduğunu gördük”

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüseyin Hürsoy basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ı tebrik ederek sözlerine başlayan Hürsoy, “Bizden iyi oynadılar. Biz çok yeni başladık. Dün akşam takımla beraber olduk. Dışardan takip ediyoruz ama içine girince bugünkü maç bize neyimiz eksik neyimiz fazla onları görme imkanı sağladı. Eksiklerimizin fazla olduğunu gördük. Mental anlamda oyuncuların son haftalarda maç kaybetmeleri motivasyon olarak diğer psikolojik faktörleri düşürdü. İlk halletmemiz gereken bu. Savunma anlamında elinden gelen gayreti gösterdi. Takım savunmasında genelde kötü değildik ama hücumda oldukça eksiklerimiz gördük. Çok top kaybettik. 7. dakikada gol kaçırdık. Gol olsa farklı olur muydu bilemiyorum. Ligin süresi kısaldı. 6 maç var. Diğer maçlarımız İstanbul’da. Sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Hızlandırılmış şekilde gerekeni yapacağız” şeklinde konuştu.

İSTANBUL (İHA)