Husiler, BM'nin Kızıldeniz'e petrol sızdırma riski olan tankerle ilgili anlaşmaya uymadığını iddia etti

SANA (AA) – Yemen'de İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) ekibinin, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen ve Kızıldeniz'e 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski bulunan tankerle ilgili imzalanan anlaşmaya uymadığını öne sürdü.

Husiler'e bağlı Sebe Haber Ajansı, petrol tankerinin acil bakımına ilişkin yapılan anlaşmanın uygulanması için oluşturulan, Husiler'e bağlı Denetim Komitesi'nin, konuya ilişkin yayımladığı yazılı açıklamayı gündemine taşıdı.

Buna göre Komite, Safir tankeri kriziyle ilgili imzalanan anlaşmanın, BM tarafının anlaşma maddelerinden cayması nedeniyle "çıkmaz bir yola girdiğini" kaydetti.

Komitenin Birleşmiş Milletler Proje Hizmetleri Ofisi'yle perşembe gününden bu yana 3 toplantı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "BM tarafının, üzerinde anlaşmaya varılan acil bakım çalışmalarının çoğundan vazgeçmesinden şaşkınlık duyulduğu" ifade edildi.

Açıklamada, zaman ve kaynak yetersizliğini gerekçe gösteren BM tarafının, sadece herhangi bir standarda tabi olmayan değerlendirme çalışmalarını ve incelemeleri sürdürdüğü ifade edildi.

BM'den Husiler'in iddialarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Marib petrol sahalarından gelen petrolleri depolamak ve ihraç etmek için kullanılan tankerin, "acil bakımı ve kapsamlı değerlendirmesi" için BM ile Husiler arasında Kasım 2020'de bir anlaşma imzalanmıştı.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan ve daha çok Marib petrolünün ihracında rol oynayan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda 2015'ten bu yana terk edilmiş durumdaki tankerde bulunan ve 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor.

Uzmanlar, Hudeyde kıyısında demirleyen ve 6 yıldır bakımsız halde bırakılan petrol yüklü tankerin "felaket boyutunda" patlama tehlikesi arz ettiği konusunda uyarıyor.

BM de olası bir sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize dökülen petrolden 4 kat daha fazla olacağı konusunda uzun süredir uyarıda bulunuyor.