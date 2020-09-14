Husiler, İsrail'in Yemen'de varlık göstermeye hazırlandığını iddia etti

ADEN (AA)- Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin koruması altında, ülkede varlık göstermeye hazırlandığını iddia etti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, kendilerine ait El-Mesira televizyonuna yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Al Halife hanedanının (Bahreyn'deki yönetim) Yemen'e dönük saldırılarda oynadığı rolün, ABD-İsrail ajandasını uygulama amacı taşıdığının aşikar hale geldiğini söyledi.

Husi, koalisyon güçlerinin güney kentlerini ele geçirmesinin ardından Amerikalıların doğuda bulunan Hadramevt'teki Er-Reyyan Havaalanı'nda üs sahibi olduğunu, kuzeydeki Şerura ile güneydeki Aden'de de varlık gösterdiklerini belirtti.

Husi ayrıca, İsrail'in, koalisyon güçlerinin himayesinde ve kendi piyonları aracılığıyla Yemen'de varlık göstermeye hazırlandığını iddia etti.

Koalisyondan, Husi'nin iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı.

Husiler önceki gün de, BAE'yi Sokotra Adası'na İsrailli uzman göndermekle suçlamıştı.

Stratejik ve askeri araştırmalar alanında yayın yapan ABD merkezli SouthFront sitesi, 28 Ağustos Cuma günü, İsrail ve BAE'nin Sokotra'da askeri ve istihbarat tesisleri inşa etmek istediğini yazmıştı.

Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi'nden Ali Hüseyin Aşal ile bağımsız milletvekili Ali Muhammed el-Muammeri de 8 Eylül'de, Başbakan Muin Abdulmelik'e bir yazı göndermiş ve BAE'nin Sokotra Adası'nda iki askeri kamp inşa etmeye başladığı ve hükümetten habersiz askeri bir üs inşası için de çalıştığı yönünde bilgiler aldıklarını ifade etmişti.