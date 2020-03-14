Husiler, Kovid-19 nedeniyle Sana'ya yapılacak BM kaynaklı uçuşları durdurdu

SANA (AA) – Yemen'de Husiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Uluslararası Sana Havalimanı'na yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklı uçuşların 2 hafta boyunca askıya alındığını duyurdu.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Salgınlarla Mücadele Yüksek Komitesi, insani yardım ya da BM heyetlerini taşıyan uçakların bugünden itibaren 2 hafta boyunca Sana Havalimanı'na girişinin durdurulmasına karar verdi.

Haberde, kararın, salgınla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.

Söz konusu Komite ayrıca, sözde Husi hükümeti Eğitim Bakanlığı'na da sınavları öne alarak 21 Mart'ta başlatma çağrısı yaptı.