Husilerin Suudi Arabistan'a attığı balistik füze imha edildi

NECRAN (AA) – Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Yemen'deki Husilerin Necran kentine doğru attıkları bir balistik füzeyi imha ettiklerini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, koalisyon güçlerinin, Husilerin Sa'da kentinden Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran kentine attıkları bir balistik füzeyi havada imha ettiğini belirtti.

Füzenin havada vurulduktan sonra parçalarının düşmesi sebebiyle bazı sivillerin hafif şekilde yaralandığını ifade eden Maliki, Husilerin Suudi Arabistan'a attıkları ve havada imha edilen balistik füze sayısının 312'ye ulaştığını aktardı.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.