İdlib’e takviye üstüne takviye

Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B TÜRK ASKERİ ESAD'IN BOMBALARINDAN KAÇAN MUHALİFLERİN SIĞINDIĞI SON LİMANA, İDLİB'E TAKVİYE ÜSTÜNE TAKVİYE YAPIYOR. BUGÜN DE YÜZ ARAÇLIK KONVOY HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNDEN SINIRIN OTESİNE, İDLİB'E DOĞRU YOL ALMAYA BAŞLADI. VATANDAŞ KOMANDOLARINI BAYRAKLAR VE FETİH SURESİ İLE UĞURLADI. BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR İSE HALEP'İN KIRSALINDA YOĞUNLAŞTI. İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV İdlib’e takviye üstüne takviye