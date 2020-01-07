DÜNYA NEFESİNİ TUTTU. ORTA DOĞU'YA KİLİTLENDİ. İRAN İNTİKAM İÇİN NE ZAMAN, HANGİ HEDEFE SALDIRACAK? TRUMP, SÖYLEDİĞİ O 52 KRİTİK NOKTAYI VURACAK MI? TÜM BU SORULARIN CEVABI ARANIRKEN, AMERİKA'NIN FÜZELİ SUİKASTİNDE ÖLEN İRAN'IN EN ÖNEMLİ GENERALİ KASIM SÜLEYMANİ İÇİN, BUGÜN TAHRAN'DA DEV BİR TÖREN DÜZENLENDİ. DİNİ LİDER HAMANEY CENAZE NAMAZINI BİZZAT KILDIRIRKEN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU. SÜLEYMANİ'NİN KIZI İSE İNTİKAM YEMİNİ ETTİ. Abone Olmak için Tıklayınız → http://showtv.tv/ANcO8B İnstagram Hesabı: https://www.instagram.com/showanahaber/
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Anasayfa Alaturka TV İran intikamını nasıl alacak?