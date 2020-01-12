İ.Ü. Cerrahpaşa’dan Silivri depremi ön inceleme raporu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi, Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümleri tarafından hazırlanan Silivri Açıklarında Meydana gelen depremin Ön İnceleme Raporu yayınlandı.

Raporda şu ifadelere yer verildi:

*11 Ocak 2020 tarihinde İstanbul’da meydana gelen depremle ilgili olarak üniversitemiz Türkiye saati ile 16:37:36’da Silivri açıklarında lokal büyüklüğü (ML) 4.6 olan hafif şiddetli bir deprem meydana gelmiştir.

*Deprem Avcılar ve civarında daha güçlü olmakla birlikte İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakası genelinde de hissedilmiştir. Depremin derinliği B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verileri kullanılarak 17.5 km olarak elde edilmiştir.

*Deprem Marmara Denizi içinde meydana gelmiş ve depremin lokasyonu 40.8563K enlemi, 28.2375D boylamı olarak hesaplanmıştır. Deprem episantırının Silivri’nin merkezine olan uzaklığı yaklaşık 23 km’dir.

*Depremin oluş zamanından itibaren, lokal büyüklüğü ML ~2.0 olan 7 adet deprem daha gözlenmiştir. Odak mekanizması çözümleri 4.6 büyüklüğündeki depremin yaklaşık Dogu-Batı doğrultulu bir fay üzerinde meydana geldiğine, bu fayın da sağ yanal atım bileşenine sahip bir ters fay olduğuna işaret etmektedir.

*26 Eylül 2019 tarihinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen sismik aktivitenin çarpıcı özelliği, Ana Marmara Fayı’nın kuzeyinde, yaklaşık 10 km uzunlukta, 5 km genişlikte ve kabuğun sığ-orta derinliklerini içine alan dar bir bölgeye yoğunlaşmış olmasıdır. DHA

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