İasos Antik Kenti’ndeki liman projesine bölge halkından tepki

Ayyıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş.’nin Kıyıkışlacık’ta yükleme ve boşaltma limanı yapımı için Muğla Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişildiği İl Müdürlüğü’nden ruhsat alması bölge halkının tepkisine neden oldu.

Süreç, şirketin ruhsat için önce Milas Belediyesi’ne başvurusuyla başladı. Belediye, planı olmayan bir yere ruhsat vermeyince, şirketin bu kez Muğla Valiliği’nin kapısını çaldığını ve ruhsat aldığını belirten İasos Mahalle Meclisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Scobie yaptığı açıklamada kararlılık vurgusu yaptı.

Scobie, “Verilen ruhsatlar yürüklükteki tüm kanunlarca hiçbir temele dayanmayan ruhsatlardır. Bu ruhsatların iptali için hukuksal süreci başlatacağız. Tüm bölge halkının bu haklı davamıza desteğini her zaman hissetmekteyiz. Halkımızdan aldığımız güçle mücadelemize yılmadan sonuna kadar devam edeceğimizi Kıyıkışlacık halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla bildiririz” dedi.

“SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ”

SÖZCÜ’ye açıklamalarda bulunan Scobie şöyle konuştu:

“Üç yıldır eylem yapıp çeşitli platformlarda sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ayyıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. isimli özel şirket, devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan deniz alanında, Güllük Körfezi’nin Tarım ve Turizme ayrılmış bölgesi, Muğla Milas’a bağlı antik kentimiz İasos-Kıyıkışlacık’ta, geri dönüşü olmayan çevre felaketine neden olacak maden yükleme limanı yapmak için ÇED sürecini başlatmıştı.”

“300 VEKALETNAME İLE DAVA AÇTIK”

Scobie, 260 metre uzunluğunda 25 metre genişliğinde yapılması planlanan bu limanın 6-8 adet 165.000 D WT’lik gemilerin aynı anda yanaşabileceği büyüklükte bir liman olacağını belirterek şöyle konuştu:

“Yapılacak tesisteki Dip Tarama Projesi, proje tanıtım dosyasındaki eksiklikleri uzmanlarımız çok iyi tespit etmişler ve dava dilekçemizde de bunu avukatımız Bora Sarıca detaylarıyla yer vermişti. Halk olarak 300 vekaletname ile açtığımız davayı kazanacağımızdan bu yüzden zaten çok emindik. Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün aldığı bu karar mahkeme sürecini kısalttı.

Umarız, tesisi yapacak olan Ayyıldız firması da yaptığı yanlışın farkına varır Güllük Körfezi’nin göğsüne hançer gibi saplanacak bu projeden tamamen vazgeçerler. Umarız karşımıza bu defa da bir ÇED dosyasıyla çıkmazlar. Zira çıkarlarsa Antik Kentimiz İasos’da yapılacak bu liman Projesine itiraz eder ve sonuna kadar mücadelemize devam ederiz.”

“EKOLOJİK KATLİAM YARATACAK”

Scoibe açıklamasının devamında yine İasos’a yapılmak istenen İasos Yat Limanı ve Çekek Yeri Projesi’yle ilgili Halkın Bilgilendirilmesi Toplantısı’nın yapıldığını ve halkın tamamen bu projeye karşı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu proje bölgemizde bulunan, kapasite altı çalışan ve satışta olan 2 yat limanına rakip bir liman değil, çekek yeri maksatlı, her türlü tamir bakım onarımın cennet gibi koyda yapılacağı bir sanayi faaliyeti olması planlanıyor. Proje gerçekleşirse 7/24 jeneratör, vinç, insan sesi, araç trafiği, zincirlerin yaratacağı şiddetli gürültüye birinci derecede İassos Tatil Sitesi sakinleri maruz kalacak, denize karışan zehirli maddelerden ve tozumadan da şiddetle etkilenecekler.

Denizdeki akıntının etkisiyle kirlilikten Su Villaları, Hermias, Panorama, Egeturkent, Yeşikyaka, Tepeköy’ün yanında tüm Güllük Körfezi de nasibini alacaktır. Bakanlık yetkililerine özellikle çekek yerine kesinlikle karşı olduğumuzu, kıyıların halka ait olduğunu ve doğamızı tehdit eden kirliliğe neden olacak projeleri istemediğimizi, karşı olduğumuzu, akıntının az olduğu sığ iç denizimizde çekek yerinin ekolojik katliam yaratacağını anlattık.

Umarız bu projelerden vazgeçerler. Yoksa sonuna kadar mücadele edecek yaşam alanlarımızı savunacak, huzur ve sükunumuzu bozacak projelere izin vermeyeceğiz.”