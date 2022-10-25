İBAN verip terör örgütü HTŞ’ye para toplamışlar

Milli Suriye Ordusu ile çatışan ve Hatay karşısındaki Afrin’i ele geçiren Heyet Tahrir El Şam terör örgütüne mali destek sağladığı tespit edilen Suriye uyruklu Hasan Dgaım hakkında, 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

El Kaide’nin Suriye kolunu oluşturan ve geçtiğimiz günlerde Milli Suriye Ordusu milisleriyle şiddetli çatışmalar sonrasında Afrin’in kontrolünü ele geçiren terör örgütü Heyet Tahrir El Şam’a finans sağladığı tespit edilen Hasan Dgaım hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İBAN VERİP PARA TOPLAMIŞLAR

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, HTŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten Abu İbrahim kod adlı Sefa Kaplan’ın aynı kod isimle sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütüne mali yardım çağrısında bulunduğu belirtildi.

Yardım yapmak isteyenlerin Hatay’da yaşadığı tespit edilen Suriyeli Hasan Dgaım adına açılan hesaba para yatırmaları istendi.

İddianamede bu kişinin “Devlet Meseleleri” adlı Telegram hesabı üyesi İsa Almani ile “İslam Devleti” isimli Telegram hesabı kullanıcısı başka bir şahıs ile irtibat kurup silahına susturucu almak istediğini bildirdiği, ardından sanık Hasan Dgaım’ın kullandığı hesabın iban numarasını verip para yatırmasını istediği kaydedildi.

MASAK RAPORU DOSYAYA GELDİ

Sanığın Al Haram International Company isimli işyerini işlettiği, cep telefonunda HTŞ’li teröristler ile Suriye çatışmalı bölgelerinde faaliyet yürüten selefi örgüt mensuplarının silahlı, kamuflajlı fotoğraflarının tespit edildiği bildirildi.

Sanığın belinde tabanca ile Suriye’de çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, silahlı diğer kişilerin de kardeşleri olduğunu itiraf ettiği ifade edildi. Sanığın gelir ve gider arasındaki dengeye ilişkin MASAK’tan alınan ayrıntılı rapor da dosyada yer aldı.

MASAK raporunda, sanığın kendi hesabına açıklama bulunmadan para yatırma işlemleri, infak ve kurban adıyla para yatırıldığı, para yatıran kişiler hakkında da ayrıca terör örgütü üyesi olmak suçundan davalar açıldığı, para yatırma işlemlerinin bir kısmının örgüte finansman sağlamada kullanılan kuruluşlar ile irtibatlı olduğu bilgisi yer aldı.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİNDE GÜVENİLİR KİŞİ

İddianamede, sanığın havale ofisi işlettiği için hesabına para geldiği şeklinde kendini savunduğu, ancak havale işlemlerinde parayı gönderen kişinin havale ofisine gelerek parayı Suriye veya başka yerde çekecek kimlik bilgileri ya da kimlik fotokopisini ibraz etmesi gerekirken bu işlemlerin olmadığı vurgulandı.

Hesabına para yatırma işlemlerinde açıklama olmaması dikkate alındığında paranın nereye gönderileceğinin sanık tarafından bilinme imkânı olmadığı, işlemlerin bazılarında infak ve kurban açıklamasıyla para yatıranların da örgüt üyesi olmaktan işlem gören kişiler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Sanığın hesap numarasının örgüt adına paylaşım yapılan sitelerde örgüte yardım yapılmasında kullanılacak hesap numarası olarak bildirilmesi nazara alındığında sanığın örgüte finansman sağlanmasında görev aldığı vurgulandı.

Örgütün güvenmediği kişiler aracılığıyla finansman toplama işlemi yapmayacağı gerçeği karşısında sanığın üstlendiği iş ve yaptığı işin güvene dayalı olması nedenleriyle örgüt hiyerarşisinde yer aldığı bu nedenle de örgüt üyesi olduğu için HTŞ’ye finans sağlamaktan 15 yıl hapisle cezalandırılması istendi.

PARAYI ÇEKENLERİN ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUNU BİLEMEM

Sanık Hasan Dgaım ifadesinde, havale ofisi işlettiğini, kendisine verilen paraları Suriye’de irtibatlı olduğu havale ofisi aracılığıyla Suriye’ye gönderdiğini, Suriye’deki havale ofisine parayı çekecek olan şahsın kimlik bilgilerini bildirdiklerini söyledi.

Suriye’den de orada bulunan havale ofisleri aracılığıyla kendisine para geldiğini, bu durumda oradaki havale ofisi ile irtibata geçerek parayı çeken kişinin kimliğine ilişkin görüştüklerini ifade etti.

Kendisine bu şekilde para gönderen kişilerin veya kendisi aracılığıyla para gönderen kişilerin örgüt üyesi olup olmadığını bilme imkânının bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi.

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