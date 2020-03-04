İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu duyurdu! Ödül 50 bin euro

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Taksim Meydanı’nı güzelleştirme çalışmaları kapsamında tüm tasarımcıları Taksim Kentsel Tasarım Yarışması’na katılmaya davet etti.

“MEYDANLAR SİZİN”

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada meydanların kavuşma noktası olduğunu, geçmişi hissettirdiğini ve geleceğin de orada yakalandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Meydanlar bir şehir için çok önemlidir, ruhunu size hissettirir. Ama ne yazık ki uzun zamandır biz bu duyguları meydanlarda yaşayamıyoruz. Bu meydanlar artık yok İstanbul’da. Ama yeniden canlandırıyoruz.

*Meydanları sizlerle beraber tasarlıyoruz. Size soruyoruz. Oralarda platformlar kurarak beraber düşünüyoruz, beraber canlandırıyoruz hayallerimizi. Ve şimdi artık söz sırası tasarımcılarda.

*Onların yaratıcılıklarında, onların deneyimlerinde, tecrübelerinde. Yani tabiri caizse meydan sizin, sizi davet ediyoruz. Bütün yeteneklerinizle, bütün katkılarınızla, İstanbul’un bu dünyanın en güzel kentinin kalbi olan Taksim’in tasarım yarışmasına katılmaya davet ediyoruz sizi.

3 TASARIMA 50 BİN EURO ÖDÜL

İki kademeli olarak gerçekleştirilecek yarışmada ilk kademe proje son teslim tarihi, 10 Mayıs 2020 olarak ilan edilirken, ikinci kademeye geçenlere bildirimler 19 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak.

Kolokyum ve ödül töreni 18 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sayfasında birinci kademeyi geçen 20 projenin her birine 5.000 euro ödeme yapılacağı, ikinci kademeye geçen projeler arasından seçilecek üç tasarıma ise 50.000 euro ödül verileceği duyuruldu.

Ayrıca beş adet de 10.000 euro mansiyon ödülü dağıtılacak.

İMAMOĞLU DA JÜRİDE YER ALIYOR

İnternet sayfasından yapılan bir diğer duyuruda ise yarışmanın asil ve danışman jüri üyeleri açıklandı.

İmamoğlu’nun da yer aldığı jürilerin tam listesi ise şu şekilde:

Asli Jüri Üyeleri, Mimar Ayşe Zeynep Ahunbay, Mimar İpek Akpınar Aksugür, Şehir plancısı Can Kubin, Peyzaj Mimarı Arzu Kutkam, Jüri Başkanı Mimar Kerem Piker, Mimar Manuel de Rivero ve Peyzaj mimarı Rainer Schmidt’ten oluşuyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, Mimar Hayri Haydar Karabey, Mimar Korhan Gümüş ve İPA Yarışmalar Koordinatörü Ömer Yılmaz danışman jüri üyeleri olarak bulunacaklar.

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