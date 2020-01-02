İBB Başkanı İmamoğlu net konuştu: Kanal İstanbul güzergahında arazi alanlar, o arazileri ekip biçerler artık, çünkü o proje yapılmayacak!..

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemin en sıcak konusu Kanal İstanbul ile ilgili SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul güzergahındaki arazilere Arap şirketlerinin ilgisine tepki gösteren İmamoğlu, “Arap şirketleri arazi aldıysa aldı. Eker biçerler artık. Çünkü olmayacak o proje. Yapılmayacak” dedi. İmamoğlu, “İsteseniz de istemeseniz de yapacağız” söylemini sert eleştirerek şöyle konuştu:

‘ORTADA KURAL DA YOK’

“Kuralına göre yapsan, mevzuyu tüm aşamalarını geçirerek yapsan diyeceğim ki ‘her şey kuralına uygundu biz laf dinlemiyoruz’. Ortada kural yok ki, plana işlenmemiş. Bir kamulaştırma kararı yok. Mesela Arnavutköy ve Başakşehir sınırlarında kanalın geçeceği yerler var. Hâlâ kanalın geçeceği yerlerde imar veriyor, inşaat ruhsatı veriyor, plan geçiriyor. Bu kadar karmaşık bir süreç. İçinde akıl ve bilim yok. Biz teknik verilerimizi açıklıyoruz. Her açıkladığımız veriye sonunda cümle değiştirerek yanıt veriyorlar. Biz ‘böyle olur’ diyoruz. Karşılığında ‘böyle olmaz’ diyorlar. Açıklama sorumlusu gibi bakan her gün çıkıp bir cevap yetiştiriyor.”

Projeye 75 milyar liradan fazla harcanacağını savunan İmamoğlu, “200 milyar deseniz yanılmazsınız. İş insanı olarak kalem kalem çıkarsam maliyeti bulurum en fazla yüzde 25 yanılırım. Bu projenin maliyeti asla 75 milyar TL değil” dedi. Projeye şiddetle karşı çıkan İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

ÇED RAPORUNA İTİRAZ İÇİN SON GÜN

TARİHİMİZE BÜYÜK İHANET

“Bu güzel memleketin doğasını mahvediyoruz. Bu mesele önce İstanbullunun meselesi, sonra 82 milyon vatanseverin meselesi. Daha da ötesi dünyanın meselesi. Kafana göre dünyanın coğrafyası ile oynayamazsın. Olamayacağını akılla bilimle anlatacağız, asla siyasileştirmeyeceğiz. Kimse de sayın Cumhurbaşkanı istiyor diye kabul etmesin. Akıl ve bilim kabul ediyorsa etsin. Bu proje, 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in fethedip bize emanet ettiği tarihe ihanettir.”

ÇED’e itiraz sürerken plan değişti, Arap yatırımcıların aldığı tarlalara imar çıktı!

Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporuna yönelik itirazlar devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın jet hızıyla plan değişikliğine gittiği ortaya çıktı. ÇED süreci tamamlanmadan projenin etrafına kurulacak “Yenişehir” İstanbul’un anayasası kabul edilen Çevre Düzeni Planı’na işlendi. Plan değişikliği, ÇED raporunun askıya çıktığı 23 Aralık 2019 günü onaylandı. 30 Aralık günü askıya çıkarılan plan bir ay boyunca itirazlar için askıda kalacak. Yeni plan ile kanalın etrafına konutlar, oteller, sanayi siteleri, teknoparklar, üniversiteler, haller, TIR-kamyon parkları, kongre ve fuar merkezleri, kamping alanları, izci kampı, spor tesisleri, tam donanımlı hastaneler inşa edilecek.